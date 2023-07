Aeroporto, ecco perché ci fanno estrarre il computer dal bagaglio a mano

L’obbligo di rimuovere i computer e altri dispositivi elettronici dai bagagli durante i controlli di sicurezza negli aeroporti è una pratica familiare a molti viaggiatori. Questa procedura, sebbene possa sembrare scomoda, è fondamentale per garantire la sicurezza dei passeggeri. Ma quali sono le ragioni effettive dietro a questa prassi?

Aeroporto: il vero motivo dietro la rimozione del pc dal bagaglio

La sicurezza aeroportuale è una priorità assoluta, sia per il personale che per i passeggeri. Nonostante le possibili difficoltà che possono causare, queste procedure sono considerate essenziali. La richiesta di rimuovere il computer dal bagaglio a mano è particolarmente importante, ma perché?

I computer e altri dispositivi elettronici hanno una densità di componenti che può costituire un ostacolo per gli scanner a raggi X. Nel 2017, durante l’amministrazione Trump, negli Stati Uniti è stato vietato portare in cabina dispositivi elettronici più grandi di un telefono cellulare su tutti i voli provenienti dal Medio Oriente. Questa decisione è stata presa a causa delle preoccupazioni riguardanti i nuovi tipi di bombe, di dimensioni ridotte, che potrebbero essere nascoste e schermate all’interno di questi dispositivi.

Nonostante le loro dimensioni minute, questi ordigni potrebbero causare la caduta di un aereo e, allo stesso tempo, eludere i controlli degli scanner. I computer ad esempio contengono una grande quantità di materiali metallici che possono bloccare i raggi X. Pertanto, soprattutto con i modelli di scanner a raggi X che hanno sensori solo dall’alto, un computer potrebbe nascondere il contenuto al di sotto di esso.

In alcuni aeroporti moderni, come quello di Milano Malpensa, l’installazione di scanner avanzati, in grado di ispezionare i bagagli da più angolazioni, ha reso non più strettamente necessario estrarre i computer dal bagaglio a mano. Questa prassi sarà adottata progressivamente da sempre più aeroporti, man mano che verranno aggiornati con modelli di scanner moderni.

Tuttavia, a volte è ancora richiesto di rimuovere il proprio laptop. Non è raro che venga richiesto di accendere il proprio computer, a dimostrazione che si tratta di un dispositivo autentico e non di un involucro utilizzato per trasportare altro.