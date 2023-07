Nuova Hyundai Kona 2023, rivoluzione nel design e tecnologia avanzata a partire da 23mila euro

La Hyundai ha rilasciato la seconda serie del suo SUV compatto, la Kona. Questa nuova versione è un’auto completamente rinnovata rispetto al modello precedente, con dimensioni maggiori in lunghezza, larghezza e passo. Questa vettura compatta si avvicina al segmento C e offre dotazioni di serie più complete e di alta qualità.

Nuova Hyundai Kona 2023: le novità del veicolo

L’interno della nuova Kona presenta un design moderno, con molte soluzioni prese dalla Ioniq, come la superficie orizzontale ricurva che ospita due schermi da 12,3 pollici per la strumentazione e l’infotainment, la leva del cambio al volante e una connettività avanzata. Gli aggiornamenti del software saranno disponibili over-the-air. Gli Adas sono stati evoluti e arricchiti, mentre il bagagliaio offre una capacità di 466 litri, adatta a una vettura per famiglie. La versione elettrica dispone anche di un piccolo vano anteriore per riporre i cavi di alimentazione o una valigetta. Inoltre, tutti i passeggeri posteriori hanno più spazio per le gambe.

La Kona che sta per essere sostituita ha raggiunto un notevole successo di vendite in Europa, con oltre 400.000 clienti acquisiti in sei anni di attività. La nuova Kona dovrà gestire l’eredità lasciata dal suo predecessore, anche se non necessariamente sul fronte del volume di vendite. Tra l’altro è stata posizionata in una categoria superiore comportando un aumento di prezzo significativo, lasciando spazio per modelli come Bayon e compagnia nella fascia inferiore.

Non è più necessario che il nuovo modello mantenga un aspetto neutro, che sia piacevole a tutti i gusti, poiché Hyundai ha dimostrato di essere capace di osare nel design, spingendolo ai limiti del lezioso o dell’eccentrico, come dimostrato dalla Tucson, che ha ottenuto un grande successo di vendite grazie al suo design originale.

Il design

Hyundai Kona 2023 presenta un design molto più audace rispetto al predecessore che aveva un aspetto convenzionale in grado di soddisfare le preferenze di un pubblico più ampio. Il frontale della nuova versione è caratterizzato da una calandra in lamiera liscia e tondeggiante, che conferisce un aspetto quasi senza volto. Essa è sovrastata da una singola e continua lama a Led che attraversa l’intera estensione del cofano, creando una firma luminosa costituita da un unico faro.

I proiettori si trovano alle estremità esterne del muso, in basso, e sono isolati dal resto del frontale. La gamma propulsiva della nuova Kona mantiene la strategia del modello attuale: motore a benzina, ibrido full ed elettrico. La versione elettrica, nonostante le dimensioni maggiori e un pacco batterie quasi identico – 65,4 kWh rispetto a 64 del modello long range attuale -, offre la stessa autonomia dell’attuale versione, con 490 km nel ciclo WLTP. L’entry level ha una batteria leggermente più grande, aumentando l’autonomia dichiarata a 342 km.

Il lancio sul mercato delle versioni a benzina e full hybrid è atteso in Italia nei mesi di giugno e luglio, mentre la variante EV arriverà a settembre. Al momento è prematuro parlare di prezzi, ma è ragionevole aspettarsi un aumento significativo, con un aumento di alcune migliaia di euro per lo stesso allestimento. In particolare, dovrebbe assestarsi intorno a 23.000 euro.