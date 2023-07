Alfa Romeo, ondata di nuove auto elettriche in arrivo

Alfa Romeo, il rinomato marchio automobilistico italiano, è pronto a rivoluzionare la sua gamma di modelli nei prossimi anni, con un forte impegno verso la mobilità elettrica. Questo cambiamento segue la tendenza generale del gruppo Stellantis, di cui Alfa Romeo fa parte, di puntare decisamente sulle auto elettriche.

Alfa Romeo: le 5 vetture in arrivo nei prossimi anni

Il prossimo anno, Alfa Romeo lancerà la sua prima auto con una versione completamente elettrica, segnando un momento storico per il brand milanese. Nel 2025, il marchio prevede di lanciare la sua prima auto disponibile esclusivamente in versione elettrica. Dal 2027, se non ci saranno cambiamenti nei piani, Alfa Romeo produrrà solo vetture elettriche.

Le vendite in merito stanno crescendo, sebbene a un ritmo più lento rispetto alle previsioni. Questo potrebbe portare a qualche ritardo nei piani delle case automobilistiche, compresa Alfa Romeo. Tuttavia, al momento, sono cinque le auto elettriche che dovrebbero arricchire la gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni.

Il primo modello ad arrivare sarà un SUV compatto, prodotto a Tychy, in Polonia, che sarà presentato nel corso del prossimo anno. Questo modello avrà anche versioni ibride, ma sarà la prima volta che una vettura dell’azienda avrà una versione completamente elettrica. Seguirà nel 2025 la nuova generazione di Giulia, che dovrebbe essere la prima auto del marchio ad essere realizzata solo ed esclusivamente in versione elettrica. Nel 2026, dovrebbe essere la volta della futura generazione di Stelvio, anch’essa esclusivamente elettrica. Nel 2027 e nel 2028, dovrebbero arrivare due nuovi modelli di segmento E, tra cui la nuova GTV ispirata alla SZ e un SUV di grandi dimensioni, anche se per quest’ultimo si attendono ancora conferme ufficiali.

Con queste cinque auto, Alfa Romeo mira a consolidare la sua presenza nel segmento premium del mercato automobilistico globale. Ulteriori conferme a questo piano, che potrebbe includere anche altri modelli, dovrebbero arrivare a settembre. Si parla anche di una nuova Alfetta, che sarebbe venduta solo in Europa e che arriverebbe dopo il 2028.