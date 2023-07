Sky TV e Calcio, fino al 30 settembre l'abbonamento è a metà prezzo

Sky TV e Calcio hanno lanciato una promozione speciale per gli amanti del calcio. Questa offerta, disponibile fino al 30 settembre 2023, permette di accedere ai due servizi a un prezzo scontato di 14,90€ al mese per 18 mesi, rispetto al prezzo standard di 30€ al mese.

Sky TV e Calcio: un’occasione da non perdere

Se sei un appassionato di calcio, questa è un’opportunità da non perdere. Con l’inizio della stagione calcistica, Sky offre un’opportunità unica per godere di tutti i match delle tue squadre preferite e delle sfide più emozionanti delle migliori leghe di calcio, senza dover affrontare costi eccessivi.

Questa offerta è valida dal 19 luglio 2023 fino al 30 settembre 2023. Durante questo periodo, è possibile sottoscrivere l’abbonamento a un prezzo incredibilmente basso. Ciò significa un risparmio del 50% sul prezzo normale, permettendo di accedere a un’ampia gamma di contenuti sportivi senza dover svuotare il portafoglio. Con l’abbonamento, avrai accesso a una vasta selezione di canali TV di Sky per un’esperienza televisiva completa e coinvolgente. Potrai guardare le partite in diretta, seguire gli approfondimenti e i commenti degli esperti, e non perderti neanche un gol delle tue squadre del cuore.

Inoltre, l’abbonamento include Sky Calcio, che offre l’opportunità di accedere a trasmissioni esclusive, highlights delle partite, interviste ai protagonisti del mondo del calcio e molto altro. Che tu sia un tifoso del campionato italiano, della Premier League o di altre competizioni, questa offerta ti permetterà di vivere il calcio nella sua interezza.

Se sei un vero appassionato, l’offerta Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90€ al mese per 18 mesi è un affare da non perdere. Con la possibilità di seguire le partite e le competizioni più entusiasmanti direttamente dal comfort del tuo salotto, potrai goderti ogni momento di azione e passione calcistica senza dover pagare prezzi esorbitanti. Ricorda, l’offerta scade il 30 settembre 2023, quindi cogli l’opportunità e abbonati ora per vivere una stagione calcistica indimenticabile!