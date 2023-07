Hyundai ufficializza la Nuova Santa FE con spazi ampi e design moderno

Hyundai ha in questi giorni presentato al mondo, almeno pubblicando le prime immagini statiche, la Nuova Santa Fe, la quinta generazione che vuole staccarsi radicalmente dal passato, proponendo un qualcosa di completamente differente ed unico, pur conservando lo spirito originale.

Dotata di una forma squadrata, la vettura allunga il passo e modifica la forma del portellone posteriore; il frontale, più alto e dotato di luci ad H con passaruota muscolosi, incrementa l’impatto e la sensazione di potenza del modello, andando a replicare la stessa firma luminosa (ad H, ndr) anche nella parte posteriore. Osservando la Nuova Santa Fe dal fianco si può notare un tetto dal profilo più deciso, linee nette e ruote da 21 pollici pronte a tutto; in ultimo, nella parte posteriore, ecco arrivare un portellone a tutta larghezza, che va a formare un design relativamente semplice allineato con la parte anteriore.

Hyundai, gli interni della Nuova Santa Fe

Le dimensioni generose della vettura le ritroviamo anche negli interni, adatti per qualsiasi avventura, con il portellone posteriore che apre su uno spazio simile ad una vera e propria terrazza, in grado di incrementare ulteriormente la capacità di carico andando a ribaltare la seconda e terza fila di sedili.

Il design degli interni richiama tutto quanto vi abbiamo appena raccontato per la parte esterna, anche offrendo una sensazione di maggiore spazio (grazie alle tinte chiare), con effetto legno e pelle Nappa per renderli ancora più sofisticati, senza rinunciare alle finiture high-tech. Troviamo difatti un doppio caricatore wireless e il display panoramico curvo da 12,3 pollici (stessa dimensione dell’accessorio per l’infotainment), solamente per citarne un paio.

Maggiori dettagli verranno rilasciati nel corso dell’evento di presentazione, previsto nel corso del mese di Agosto.