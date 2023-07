KIA EV9 è il rivoluzionario, o innovativo, SUV completamente elettrico, una vettura che dovrebbe cambiare completamente gli standard di riferimento del settore, proponendosi come nuovo punto di riferimento per coloro che vogliono dare un’impronta green al proprio mondo, senza rinunciare alla comodità offerta da un SUV.

Il primo modello del segmento di riferimento completamente elettrico, per quanto riguarda Kia, sarà disponibile in due varianti da sei o sette posti, basandosi sulla E-GMP, la piattaforma che la stessa azienda utilizza per i suoi veicoli elettrici. Il veicolo sarà dotato di una batteria da 99,8 kW (di quarta generazione), con autonomia fino a 541 km (considerando il ciclo combinato), e ricarica rapida fino a 800V; in questo modo sarà possibile riprendere il viaggio molto più rapidamente, infatti in soli 15 minuti di collegamento si recupereranno ben 239 chilometri.

Il prezzo della variante Earth sarà a partire da 76’450 euro, mentre per i più sportivi, ecco arrivare la GT-Line, con un prezzo di partenza di 81’650 euro. Entrambe saranno in vendita a partire dall’autunno 2023.

Kia, il Sustainability Tour prosegue in Italia

Mentre vi scriviamo, Kia sta approfittando del caldo per permettere al pubblico di toccare con mano, ed in anteprima, la nuova Kia EV9, con il suo Sustainability Tour. Dopo le tappe di Rapallo e Lido di Camaiore, è arrivato il momento di Lignano Sabbiadoro, occasione perfetta per organizzare test drive e conoscere il lavoro dell’onlus Fondazione Cetacea, per la pulizia delle spiagge esattamente dove si ferma il tour di Kia.

I piani per il futuro dell’azienda sono chiari, anche la EV9 fa parte del “Plan S”, che prevede il lancio in tutto il mondo di ben 15 modelli completamente elettrici, entro il 2027.