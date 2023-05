Kia EV9 è il nuovo suv 100% elettrico dell’azienda orientale, una vettura avveniristica che vuole porre nuovi standard di riferimento per quanto riguarda il segmento degli e-SUV, sopratutto in merito al benessere che gli utenti potranno effettivamente godere a bordo.

I sistemi di ventilazione, condizionamento e riscaldamento (acronimo HVAC) sono di un livello assolutamente superiore, tanto da essere considerati tra i migliori del mercato. La climatizzazione è strutturata con pompa di calore, oltre che integrare le soluzioni di antighiaccio e sbrinamento; per controllare il tutto è stato inserito un nuovo pannello di comandi, con accesso immediato e più user friendly, anche per i meno tech-addicted, dopo l’attivazione i diffusori installati sulla parte alta dell’abitacolo riescono a trasmettere coerentemente il flusso d’aria, garantendo un elevato standard di benessere. Interessante è anche l’inedito sistema di controllo della condensa, il cui obiettivo è di prevenire lo sviluppo dei batteri e dei cattivi odori, con l’eliminazione dei residui d’acqua rimasti all’interno dello stesso impianto.

Kia EV9, il sistema HVAC è super

A differenza delle altre vetture, che fondano il riscaldamento su un sistema elettrico, Kia EV9 presenta una innovativa pompa di calore che innalza il livello di efficienza, il cui funzionamento è esattamente al contrario di un frigorifero. Per migliorarne le prestazioni, gli ingegneri hanno pensato di utilizzare il calore residuo dei motori elettrici, riducendo così anche i consumi effettivi.

L’altra caratteristica che contraddistingue Kia EV9 dalla concorrenza riguarda la presenza di 3 file di sedili, per un totale di sette posti, risultando perfetto per i lunghi viaggi con amici e famiglia. Il sistema di climatizzazione è diviso in due parti indipendenti tra loro, riuscendo così a diversificare al massimo le temperature, senza dimenticarsi comunque di sedili riscaldati e ventilati nelle prime due file. La regolazione dei flussi può essere sia manuale che automatica, con un pannello di controllo completamente ridisegnato. E’ possibile visualizzare immediatamente tutte le impostazioni di sistema, senza doversi perdere all’interno di astrusi sottomenù sempre più complicati.

Kia EV9 è questo e molto altro ancora, un SUV elettrico con autonomia di oltre 541 km, ed una ricarica rapida che garantisce 239km di autonomia con il collegamento di soli 15 minuti (solo con sistema a 800 volt). Tutti i dettagli li trovate qui, ora non ci resta che attendere di poterlo provare e recensire.