Level Infinite e Hotta Studio hanno pubblicato la nuova espansione 3.0 di Tower of Fantasy. Il MMORPG Open-World e free-to-play si aggiorna con l’arrivo di Domain Sector 9 che permette ai Wanderer di divertirsi con una mappa e scoprirne i segreti.

Le novità, però, non finiscono qui e la lista dei cambiamenti è molto corposa. Infatti, su Tower of Fantasy arrivano due nuovi simulacri per rendere le battaglie sempre più divertenti. Inoltre, non mancheranno anche tantissime nuove sfide e boss da sconfiggere per ottenere importanti ricompense.

Il Domain Sector 9 è un luogo unico, situato all’interno della Singolarità dello Spaziotempo Aida del Grande Mare di Vera. Sebbene possa sembrare simile al mondo esterno, a causa delle barriere spazio-temporali il mondo è rimasto isolato dal resto di Vera per più di 100 anni. Questo isolamento ha permesso a Domain Sector 9 di guadagnandosi il nome di “Regno dimenticato”.

TOWER OF FANTASY ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce il Domain Sector 9, tante nuove sfide, bosse e due nuovi simulacri

Il Domain 9 è suddiviso in quattro zone principali, ciascuna ispirata ai Four Symbols, creature mitiche di un’antica cultura. I giocatori di Tower of Fantasy si troveranno completamente immersi in questo mondo nuovo e potranno divertirsi con i nuovi enigmi e le avvincenti sfide di gioco dell’aggiornamento 3.0.

I due nuovi Simulacri aggiunti con l’update permetteranno di approcciarsi al gameplay con un nuovo stile. Il primo simulacro è LiuHuo e rappresenta un responsabile della supervisione della Darkness catturata. Il secondo, invece, è YULAN ed è caratterizzata dal potere del gelo.

Ricordiamo che è possibile giocare a Tower of Fantasy in maniera totalmente gratuita. Tutti gli utenti interessati possono scaricare il titolo per PC da sito ufficiale, oppure da App Store e Google Play