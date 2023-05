I giocatori di Tower of Fantasy, possono salutare l’arrivo di un nuovo simulacro sul proprio titolo preferito. Il team di Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato il debutto di Rubilia che promette diverse novità molto interessanti.

Grazie a quanto svelato dagli stessi sviluppatori, possiamo scoprire qualche aspetto unico sul background del personaggio. La dottoressa Rubilia era l’ex capo del Progetto Listener. Tuttavia, i suoi studi non si sono mai interrotti e ora sta lavorando sulle Entità del Grayspace, questa volta sotto forma di Abyssant.

Nonostante le possibilità di Rubilia di tornare a vivere nella società umana siano estremamente basse, la dottoressa non si è persa d’animo. La sua arma principale prende il nome di Lost Art e racchiude una potenza inimmaginabile.

Tower of Fantasy si aggiorna con l’introduzione di Rubilia, il nuovo simulacro che promette scintille nel gameplay

Il debutto di Rubilia è stato accompagnato anche da un interessante trailer di lancio che permette di scoprirne i poteri e le abilità. I giocatori potranno così familiarizzare con il nuovo simulacro e prepararsi a sfruttarlo per le proprie sfide.

Ricordiamo che Tower of Fantasy è un MMORPG open-world condiviso dallo stile artistico sci-fi post-apocalittico chiaramente ispirato al mondo degli Anime. La storia narrata nel gioco è ambientata in un futuro molto particolare, dove l’umanità ha dovuto abbandonare la Terra per spostarsi sul lontano pianeta Aida.

Il gameplay permette ai giocatori di sviluppare liberamente i personaggi e sfruttare le loro caratteristiche per raggiungere i propri obiettivi. Inoltre, sempre a partire da queste ore, Tower of Fantasy sarà disponibile per il download anche su Epic Games Store.