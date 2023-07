Il team di Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato un nuovo aggiornamento per Tower of Fantasy. Il MORPG free to play sta per festeggiare il primo anniversario europeo e lo farà con tanti contenuti aggiuntivi per gli utenti.

A partire dal 18 luglio, infatti, verrà introdotto l’ultimo simulacro chiamato Yulan. Questo personaggio rappresenterà un’importante introduzione per celebrare l’aggiornamento 3.0 chiamato Domain 9 Sector e rilasciato il 27 giugno scorso.

Gli sviluppatori hanno pensato a Yulan come un simulacro in grado di usare i poteri del gelo. Unendo le capacità sovrannaturali alle abilità marziali d’élite, il nuovo personaggio si è guadagnata una reputazione di tutto rispetto tra i combattenti del Dominio 9.

TOWER OF FANTASY si aggiorna con un nuovo e potente simulacro tutto da scoprire, YULAN è la nuova combattente del Dominio 9

Le doti da combattente sono ulteriormente amplificate grazie allo stato di completa trascendenza che Yulan riesce a raggiungere durante il combattimento. Quando immersa in questa trance, l‘unico suo obiettivo è la vittoria.

Approfondendo la mitologia del nuovo personaggio di Tower of Fantasy, possiamo scoprire che Yulan è stata nominata Guardia della Meridiana dal Maestro Yu. Il suo compito è quello di proteggere la Meridiana Infinita per via del suo cuore puro.

Oltre alle abilità nelle arti marziali, Yulan può contare anche su armi tecnologicamente avanzate. L’arma è il terrore di tutto il Dominio 9 in quanto produce un flusso d’aria che va a creare una sorta di guanto per le sue mani. In questo modo è possibile aumentare la protezione ma anche intensificare la potenza dei pugni.

Ricordiamo che Tower of Fantasy è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti PC, Android e iOS. È possibile scaricare il gioco direttamente dal sito ufficiale, oppure collegandosi ad App Store, Google Play e Steam.