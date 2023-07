Vodafone, nel mese di Luglio l'operatore ci sorprenderà con una promo senza eguali

Se stai pensando di passare a Vodafone nell’estate del 2023, ci sono diverse offerte che potrebbero interessarti. Lo storico operatore telefonico ha lanciato una serie di promozioni per attrarre nuovi clienti, tra cui la “Promo Summer Smartphone“, che permette di acquistare smartphone di marche come Motorola, Honor, Oppo e Samsung a partire da soli 0,99€ al mese. Questa offerta, però, è riservata ai clienti “convergenti”, ovvero coloro che sottoscrivono un contratto di rete fissa e mobile.

Vodafone: la compagnia telefonica accontenta proprio tutti

Per coloro che non rientrano in questa categoria, ci sono altre tre offerte principali. La prima è dedicata ai clienti di rete fissa e offre GB illimitati in 5G e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali a 9,99€ al mese. La seconda è riservata agli Under 25 e offre 100 GB in 5G, minuti ed sms illimitati verso fissi e mobili nazionali e in UE a 9,99€ al mese. Infine, l’offerta Vodafone Red Pro, disponibile per tutti, offre 50 GB in 5G e minuti ed sms illimitati verso fissi e mobili nazionali e in UE a 14,99€ al mese.

Tutte queste offerte includono il servizio “Rete Sicura” per il primo mese, che viene poi disattivato automaticamente, e l’accesso al Vodafone Club con SmartPay, che offre 10 GB extra e sconti presso i partner.