Un metodo che permetterebbe di guardare tutti i canali Sky gratis è stato recentemente svelato al mondo, pronto a nascondere al proprio interno un vero e proprio mercato sommerso di rivendita di chiavi crittografate per accedere ai più noti canali della pay TV.

La scoperta è stata ufficialmente svelata da un ricercatore, il quale ha giustamente rivelato tutto a Sky, la cui risposta è stata quella di conoscere da tempo il problema, ma di non averlo mai rivelato, proprio per proteggere gli operatori. Come alcuni di voi forse sapranno, Now TV in Italia ed in Germania si appoggia direttamente su Microsoft PlayReady DRM, un servizio il cui obiettivo è quello di crittografare (con apposite chiavi), la visione di tutti i contenuti. Alcuni utenti, tuttavia, sarebbero in grado di entrare in possesso di chiavi DRM ufficiali, che permetterebbero l’accesso al sistema; queste sono vendute direttamente su Telegram al miglior offerente.

Sky Gratis, ecco come fanno a rubare i canali

Il servizio è stato testato dallo stesso ricercatore, il quale sarebbe riuscito a farsi recapitare una chiave di prova, da controllare e verificare personalmente. Da qui l’amara scoperta, infatti la suddetta non si appoggiava direttamente su PlayReady, ma su Widevine, la piattaforma di Sky Go. Tutto ciò sta a significare, in parole povere, che gli stessi malviventi non solo hanno accesso a Now TV, ma possono vendere a piacere anche tutti i canali di Sky.