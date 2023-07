Iliad, finalmente gratis il super servizio che distrugge Vodafone

Uno dei gestori migliori del momento, così come degli ultimi anni, è sicuramente Iliad. La dimostrazione arriva dal grande lavoro che l’azienda sta facendo, soprattutto per quel che riguarda la rete mobile e fissa. Dopo aver lanciato alcune nuove offerte, Iliad ha deciso di ripristinare quella migliore, peraltro in pianta stabile. La tanto cara Giga 150 non è infatti questa volta soggetta a scadenza e potrà essere sottoscritta in ogni momento dagli utenti.

In basso ci sono tutte le indicazioni per capire i vantaggi di questa promozione mobile, probabilmente la migliore di sempre.

Non ci sono dubbi: Iliad vince ancora grazie alla sua offerta da 150 giga che regala il 5G

Una delle migliori offerte attualmente disponibili nel panorama della telefonia mobile appartiene senza ombra di dubbio a Iliad. Il gestore mostra anche questa volta al pubblico le sue migliori opportunità, partendo da un prezzo mensile di 9,99 € per sempre.

All’interno della promo ci sono i contenuti più desiderati: si parte da minuti senza limiti verso tutti e messaggi illimitati verso tutti. Per finire ecco 150 giga con la rete 5G offerta in regalo senza costi aggiuntivi. Il costo di attivazione è di 9,99 € una tantum.

Sebbene il gestore decida di offrire praticamente gratis lo standard di rete, bisogna fare alcuni chiarimenti necessari. La rete 5G è infatti disponibile solo sui dispositivi compatibili e all’interno di tutte quelle aree che risultano coperte dallo standard 5G Iliad. Una volta superata la soglia dei 150 giga, dopo aver espresso il proprio consenso, si continuerà a navigare alla somma di 0,90€/100MB.