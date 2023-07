Caldo assurdo, in Italia è record di temperature registrate

Un nuovo record è stato raggiunto durante il periodo che è andato dallo scorso 3 luglio al 5 dello stesso mese. Le temperature registrate sul pianeta sono state le più calde di sempre. Si tratta di un fenomeno che ha visto il termometro superare il record di calore del 1979.

A rilevarlo è stato il Climate Reanalyzer dell’Università del Maine, ovvero uno strumento in grado di raccogliere dati e modelli utili per la misurazione dell’atmosfera globale facendo emergere dati importantissimi per gli scienziati.

Grande caldo generato dal cambiamento climatico e da El Nino

In questo momento la Terra sta vivendo un periodo di calore che probabilmente è generato dal grande cambiamento climatico ma soprattutto dall’arrivo di un fenomeno chiamato El Nino, una sorta di ciclone caratterizzato da temperature del mare estremamente caldo soprattutto in superficie intorno all’equatore, più precisamente verso il Sud America sulla costa pacifica.

“È utile ricordare che l’Oceano Pacifico [dove attualmente si sta verificando El Niño] copre quasi metà del pianeta“. Questo è quando affermato Kim Cobb, ad oggi scienziata del clima al Georgia Institute of Technology.

La nuova scoperta effettuata nel frattempo dal satellite Copernicus dell’Unione Europea ha dimostrato che lo scorso mese di giugno è stato il più caldo mai registrato. La media totalizzata è di 0,2 gradi Celsius in più rispetto al giugno del 2022.

“A seconda di quanto grande diventa questo evento, [ci] potrebbe ovviamente essere un accumulo catastrofico anno su anno di riscaldamento che sappiamo essere guidato dalle emissioni di combustibili fossili“, dichiara alla fine la dottoressa Cobb.