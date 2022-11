Il surriscaldamento globale per molto tempo discusso su tutti i tavoli scientifici si è purtroppo per noi trasformato in una realtà, autunni e primavere sempre più brevi lasciano spazio a climi di tendenza sempre più tropicali con eventi metereologici radicali e avversi a farcire il tutto.

Le temperature medie globali stanno salendo a velocità record, i ghiacciai europei stanno svanendo a pari velocità, le inondazioni non sono mai state così frequenti e le ondate di calore sono ormai all’ordine del giorno sia terrestri che marine questi sono i dati preliminari della World Meteorological Organization rivelati alla COP 27 di Sharm El-Sheikh che lasciano decisamente tanta inquietudine, gli ultimi otto anni sono stati i più caldi di sempre della storia.

I dati rivelati al COP27

Ecco un po’ di numeri che riassumono i dati mostrati:

livelli del mare: Variazione livello intervallo 2020-2022: 10 millimetri Tasso di crescita raddoppiato dal 1993 Solo tra gennaio 2021 e agosto 2022 il livello è aumento di 5mm a causa dello scioglimento dei ghiacci gli ultimi due anni e mezzo sono responsabili del 10% dell’innalzamento dei mari da quando 30 anni fa si è iniziato ad effettuare le rilevazioni satellitari



Temperature globali: Temperatura media del pianeta 1,15 °C maggiore rispetto a quella media del periodo 1850-1900 il 2022 sarà il 5° o il 6° anno più caldo di sempre la temperatura media globale del periodo 2013-2022 è aumentata di 1,14 °C.



meteo estremo: Africa orientale: Oramai la siccità si estende anche nelle stagioni umide, da quattro consecutive con l’ultima che potrebbe concludersi nello stesso modo. Situazione gravissima in Kenya, Somalia ed Etiopia Pakistan: Un’ondata di calore in India e Pakistan ha causato un’inondazione che ha portato a centinaia di vittime e milioni di sfollati Uragani distruttivi in Madagascar e Florida (Ian) Ondata di calore più lunga di sempre in Cina Record di temperatura raggiunta nel Regno Unito e siccità diffusa in Europa



Ghiacciai marini: Ghiaccio marino Artide: estensione di 4,87 milioni di km² a settembre 2022, 1,54 milioni di km² sotto la media Ghiaccio marino Antartide: 1,92km², 1km² sotto la media.



I dati parlano chiaro c’è poco da aggiungere, il riscaldamento nell’era post industriale sta viaggiando e sembra aver subito una grossa accelerazione nell’ultimo decennio, probabilmente il punto di non ritorno è stato superato e le conseguenze si stanno facendo sentire.