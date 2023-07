L’estate prevede delle novità positive per gli italiani, almeno per quanto concerne il capitolo delle bollette. Dopo un lungo periodo temporale in cui si sono verificati aumenti a catena per i pagamenti delle componenti di luce e gas, finalmente i contribuenti potranno ottenere maggiori benefici per i loro costi quotidiani.

Bollette, atteso un calo ulteriore per il costo del gas

Una novità interessante è legata al pagamento della componente gas. Rispetto a quelle che erano le bollette solo dello scorso mese, i cittadini si troveranno a pagare l’1,5% in meno sulla sola materia energetica. Il calcolo degli analisti è stato elaborato, mettendo a confronto i prezzi sul mercato libero del mese di maggio con i corrispondenti del mese di giugno.

Il ribasso ulteriore di questo mese non fa che confermare un trend che oramai prosegue da inizio anno. Dopo il boom dei prezzi causato dall’inflazione nonché dallo scenario geopolitico che ha interessato l’Europa nel 2022, da gennaio i prezzi delle bollette di gas e luce sono ampiamente calati. Gli indici tra il 2022 ed il 2023 indicano addirittura un -8% nei costi della componente gas.

Al netto di questa riduzione, però, i prezzi sostenuti dai cittadini per il pagamento di luce e gas continuano ad essere non irrilevanti. Sempre le analisi statistiche, indicano che i costi per una famiglia media sono arrivati a sforare i 1500 euro su scala annua. Da ricordare, inoltre, come a calmierare i costi per la componente gas vi sia ancora la riduzione del 5% dell’IVA sull’energia, confermata dal governo Meloni per questa stagione estiva.