Eolico e fotovoltaico da balcone, la nuova tecnologia ci fa risparmiare sulle bollette

L’energia rinnovabile sta diventando sempre più accessibile grazie all’introduzione di sistemi “mini” per l’energia solare e eolica che possono essere installati direttamente sui balconi delle abitazioni. Questi sistemi, sebbene non possano garantire l’indipendenza energetica a causa della loro limitata potenza, possono comunque contribuire a ridurre le bollette energetiche nel tempo.

Eolico e fotovoltaico da balcone: quanto si risparmia?

Il fotovoltaico plug & play è un sistema di pannelli solari di piccole dimensioni che può essere facilmente installato e utilizzato. Questi dispositivi, con una potenza nominale inferiore o uguale a 350 W, possono essere collegati direttamente a una presa dedicata, rendendo l’installazione e l’utilizzo estremamente semplici. Un pannello fotovoltaico plug and play di circa 300 W, se correttamente orientato e installato, può produrre circa 400 kWh di energia elettrica all’anno, risparmiando fino a 200 euro all’anno sulla bolletta.

Per quanto riguarda l’energia eolica, esistono soluzioni domestiche che possono essere collegate alla ringhiera di un terrazzo o a una parete. Questi impianti mini eolici possono generare fino a 100 kW di potenza, anche se per le abitazioni private si utilizzano solitamente sistemi tra i 3 kW e i 6 kW. Esistono anche microeolici con aerogeneratori tra i 300 e i 500 W, paragonabili per potenza al fotovoltaico da balcone. In ambienti particolarmente ventosi, il risparmio può essere considerevole.

Entrambi i sistemi, sia il fotovoltaico plug & play che il mini eolico, richiedono un investimento iniziale che può variare da poche centinaia a migliaia di euro. Tuttavia, grazie ai risparmi sulla bolletta energetica, questi sistemi possono ripagarsi nel tempo, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere l’uso di energie rinnovabili.