Collezionismo, non immagineresti mai il valore di queste monete e SIM rare

Il collezionismo è un hobby che può rivelarsi molto redditizio, soprattutto quando si tratta di oggetti rari come monete, banconote e schede SIM. In Italia, più di 7 milioni di persone collezionano qualcosa, ma le monete occupano il primo posto tra gli oggetti più collezionati (e perlopiù hanno un valore pazzesco!)

Collezionismo: tra SIM e monete il guadagno è più che assicurato

Le schede SIM con numeri in sequenza o quasi tutti uguali, conosciute come “Top Number” o “Gold Number”, possono valere una fortuna. Alcune di queste sono state vendute all’asta per cifre che superano i 1.000 euro. Ad esempio, una smart card Vodafone con il top number 342 XXXXXYY è stata venduta all’asta per più di 1.000 euro, mentre una SIM TIM con il top number 33Y XXXXXXX è stata venduta per più di 8.600 euro.

Per quanto riguarda le monete, il loro valore dipende dalla loro tiratura, dalla reperibilità e da eventuali difetti di conio che le rendono uniche. Alcune serie, come quelle della Città del Vaticano dal 2002 al 2018 (escluso il 2004) o del Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017, sono tra le più ricercate dai numismatici e dagli appassionati. Le monete con difetti di conio certificati che le rendono rare possono raggiungere, e in alcuni casi superare, i 10.000 euro di valore.

Se possiedi uno di questi oggetti rari, potresti considerare l’idea di venderlo. Puoi farlo autonomamente utilizzando le piattaforme di e-commerce, oppure contattare uno dei tanti professionisti disponibili online. Se invece preferisci tenere stretti gli oggetti che ti ricordano il passato, puoi far finta che questo articolo non sia mai esistito. Insomma, non ti resta che controllare la tua collezione: potresti scoprire di possedere un tesoro che non ti saresti mai aspettato.