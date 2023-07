SIM rare, c'è un tesoro nascosto in questi numeri fortunati

Nel mondo della tecnologia, le vecchie SIM card dei cellulari possono rivelarsi un tesoro nascosto. Non è il materiale di cui sono fatte a renderle preziose, ma il numero a cui sono associate. Le sequenze di numeri particolari possono renderle rare e, di conseguenza, aumentare il loro valore.

SIM rare: l’asta organizzata da Le Iene

Le SIM card, inventate negli anni ’60 e associate a un numero telefonico agli inizi degli anni ’90, possono essere vendute a cifre sorprendenti. Alcune SIM card di Tim e Vodafone, ad esempio, possono valere da 300 euro fino a 1.000 o 2.000 euro. Queste sequenze di numeri premiate, chiamate Gold Number o Top Number, possono fruttare un bel capitale se possedute.

Per capire il valore di una SIM card, è possibile fare riferimento ai gruppi Facebook, ai canali YouTube degli appassionati o studiare le inserzioni su eBay. Le sequenze di numeri possono essere formate da numeri uguali, ridondanze particolari, palindromi, date famose, o possono crescere o decrescere ordinatamente. Alcuni numeri possono avere un significato simbolico, come il 666, numero spirituale, o l’888, che rappresenta Gesù.

In un’asta organizzata dal programma Le Iene, le SIM card speciali sono state vendute a cifre che vanno da 343 euro a 8.600 euro. In Gran Bretagna, una SIM card è stata venduta per 20.000 sterline, circa 22.000 euro. Qui di seguito troverete il sommario di tutti i numeri dati all’asta:

8.600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX;

per il numero TIM 33Y XXXXXXX; 2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX (regalo TIM);

per il numero 339 YYXXXXX (regalo TIM); 1.920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY;

per il numero Vodafone 342 XXXXXYY; 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ;

per il numero Wind 320 XYZYZYZ; 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.

In futuro, le SIM card potrebbero diventare obsolete, rendendole ancora più rare se associate a numeri particolari. Quindi, potrebbe essere un investimento custodirle e ottenere una cifra considerevole al momento giusto.