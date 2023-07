A quanto pare i vari operatori telefonici non ne hanno ancora abbastanza. Dopo WindTre, infatti, anche l’operatore telefonico TIM ha deciso di introdurre nuovi aumenti e rimodulazioni per alcune sue offerte di rete mobile. Questi aumenti dovrebbero aggirarsi sui 3 euro ed arriveranno a partire dal mese di agosto.

TIM, ancora rimodulazioni: da agosto aumenta il costo delle offerte mobile

C’è una brutta notizia per alcuni clienti mobile del noto operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore l’operatore ha comunicato l’imminente arrivo di nuove rimodulazioni. Secondo quanto è stato riportato, gli aumenti in questione saranno introdotti a partire da fine agosto, più precisamente dal primo addebito successivo al 28 agosto 2023.

Questi aumenti avranno un importo variabile, compreso comunque tra 1,99 euro e 2,99 euro in più al mese. A fronte di questi aumenti, l’operatore apporterà comunque alcuni benefici. In particolare, gli utenti potranno avere a disposizione 50 GB di traffico dati extra ogni mese. In alternativa, sarà possibile ricevere l’abilitazione alla navigazione con connettività 5G. In entrambi i casi, sarà necessario rispondere all’SMS inviato dall’operatore per poterne usufruire.

Per tutti coloro che non avranno intenzione di accettare questi aumenti, ci sono comunque altre soluzioni. Rispondendo NOVAR ON all’SMS inviato dall’operatore, gli utenti potranno infatti decidere di avere sempre la stessa offerta di rete mobile allo stesso prezzo. Si potrà poi comunque effettuare la portabilità del proprio numero verso altri operatori o esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto. In alcuni casi, si potrà anche disattivare l’offerta al momento attiva ma rimanere comunque con l’operatore telefonico TIM.