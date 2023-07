WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa ed utilizzata al mondo. L’app è in costante aggiornamento, e sono davvero tante le novità che giorno per giorno vengono applicate alla piattaforma, per garantire servizi e funzioni migliori, ma soprattutto per rendere l’app sempre più sicura. Attraverso nuove impostazioni volte a migliorare i livelli di sicurezza e la tutela della privacy del costo dispositivo e delle informazioni contenute al suo interno e su WhatsApp.

Tuttavia malgrado questo costante lavoro, sembra che qualcuno sia riuscito, appena qualche mese fa, ad eludere i tentativi di sicurezza di WhatsApp, riuscendo ad utilizzare la piattaforma per intrufolarsi sugli smartphone di alcuni utenti e copiare in queste modo tutti i dati sensibili.

WhatsApp e il malware spia

Questo tentativo di hacker è stato possibile grazie ad un spyware, chiamato Pegasus, questo veniva installato sull’applicazione non appena veniva effettuata una chiamata audio con Whatsapp. Tuttavia, questa tecnica, era possibile solamente per alcuni modelli di smartphone selezionati. Anche se, ad oggi, l’app ha impostato le dovute precauzioni al fine di evitare altri tentativi di hackeraggio.

A tal proposito, di seguito vi forniamo alcuni consigli utili da applicare per rendere la vostra app più sicura.