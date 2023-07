WhatsApp, considerata la principale piattaforma di messaggistica istantanea, in grado di superare persino Telegram, è in continua innovazione, con l’aggiunta di funzionalità sempre nuove e il miglioramento di quelle già esistenti.

A tal proposito, secondo quanto riportato sul blog ufficiale della piattaforma, ovvero WaBetaInfo, WhatsApp si prepara ad inserire una nuova ed utile funzione all’ aggiornamento dell’app nella sua versione 2.23.14.14, ancora in fase di implementazione.

Questa, per il momento, sarà resa disponibile solo per alcuni utenti beta. Selezionati al fine di valutarne il corretto funzionamento e l’elenco di eventuali bug.

WhatsApp, in cosa consiste la nuova funzione

La nuova funzione dell’app riguarda la possibilità degli utenti di suggerire eventuali gruppi all’interno delle community. I membri della stessa infatti, possono inviare suggerimenti per la condivisione di gruppi all’amministratore, al quale poi spetterà la decisione se accettare o meno l’invito.

Se l’amministratore accetta l’invito del gruppo, quest’ultimo verrà aggiunto alla community in automatico insieme a tutti i suoi membri.

Si tratta di una funzione messa in atto da WhastApp per consentire agli amministratori delle community di collaborare maggiormente tra di loro, ma soprattutto per garantire una maggiore visibilità a quei gruppi che sono stati creati da poco o che non godono ancora di un gran numero di partecipanti.

Questa funzione, per alcuni versi, ricorda molto quella già presente su Telegram, l’altra famosa applicazione di messaggistica istantanea. Infatti anche su quest’app, ogni canale, può fornire ai suoi iscritti una lista dei gruppi da seguire in base ai propri hobby ed interessi.

Non si hanno ancora notizie certe circa la data ufficiale per il lancio della nuova versione di WhatsApp. Sicuramente per qualsiasi informazione a riguardo non mancheranno le opportune comunicazioni sul blog WaBetaInfo.

Inoltre bisognerà vedere anche se l’ aggiornamento WhastApp sarà poi reso disponibile a livello globale, o consentito solo ad alcuni paesi.