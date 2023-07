Siete già a conoscenza della terribile perdita di vite umane avvenuta quando il sottomarino Titan implose mentre era alla ricerca del Titanic. L’emozione che circonda questo fenomeno è stata riportata alla ribalta da un episodio di MythBusters in cui il cast mette alla prova la teoria dell’implosione.

Per simulare gli effetti di un’implosione, la troupe ha utilizzato come oggetto di prova un vagone cisterna ferroviario. L’acciaio utilizzato per la costruzione del vagone ha uno spessore di 1,27 millimetri ed è stato sottoposto a un intenso processo di pulizia interna a vapore.

Titan, MythBuster prova a spiegare il tragico incidente

La mancata chiusura in questa fase ha causato l’accumulo di pressione all’interno, che non può andare da nessuna parte perché la tenuta non è riuscita. Quando l’oggetto si raffredda, la pressione interna diminuisce perché non c’è più la forza del vapore caldo che spinge verso l’esterno per creare un grande differenziale di pressione con l’aria esterna.

I primi test non hanno avuto successo, nonostante ci fossero indicazioni preliminari che la costruzione avrebbe potuto resistere alla pressione. Nonostante lo sconcerto, il team di MythBusters decise di danneggiare la struttura ammaccando l’acciaio. Questa decisione ha portato alla liberazione di un individuo da una condanna all’ergastolo.

Hanno utilizzato una pompa a vuoto per ridurre ulteriormente la pressione all’interno del veicolo cisterna e, dopo aver atteso qualche tempo, la pressione ha fatto sì che il vagone cisterna collassasse inaspettatamente verso l’interno a causa della pressione. A 375-400 atmosfere, l’implosione del sottomarino Titan sarebbe stata molto più rapida e devastante, ed è possibile che l’intero sottomarino si sia frantumato in una sola frazione di secondo.