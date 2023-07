smartphone-prolunga-la-durata-della-batteria-del-tuo-device-evitando-questi-errori

Il nostro smartphone affidabile si basa sulla batteria più di qualsiasi altro componente del suo design. Un telefono senza una batteria affidabile è poco più di un elegante fermacarte. Ma molti di noi non pensano alla frequenza con cui devono ricaricare il telefono durante il giorno.

Ottenere una scarica completa della batteria

Molti credono che scaricare completamente la batteria dello smartphone e poi ricaricarla al massimo sia il modo migliore per prolungarne la durata. Si tratta però di un’idea sbagliata che, se praticata troppo spesso, potrebbe causare il malfunzionamento della batteria.

Il modo migliore per mantenere la batteria del cellulare in salute il più a lungo possibile è evitare di scaricarla completamente e di caricarla sempre al massimo della sua capacità. È invece opportuno mantenere la carica del telefono tra il 20% e l’80% della sua capacità, collegandolo più volte al giorno per brevi periodi di tempo. Questo è un esempio di quello che viene chiamato “ciclo di carica parziale” e che ha un ruolo significativo nella durata della batteria.

L’abitudine di lasciare il cellulare carico nella sua custodia

Lasciare il telefono nella custodia durante la ricarica è un’altra svista potenzialmente catastrofica. Anche se al momento può sembrare una buona idea, in realtà può causare un aumento della temperatura del dispositivo durante la ricarica, che può distruggere la batteria. I telefoni con custodia possono surriscaldarsi perché la custodia trattiene il calore prodotto durante la carica invece di lasciarlo dissipare.

Scaricare completamente la batteria

Scaricare la batteria del telefono fino a zero prima di caricarla può sembrare prudente, ma in realtà potrebbe causare danni permanenti. La batteria del nostro telefono potrebbe non durare a lungo se la scarichiamo regolarmente a zero. Il surriscaldamento è solo uno dei problemi di sicurezza che potrebbero insorgere in questo caso.

Lasciare il telefono in un’auto calda o in una veranda calda

Per prolungare la durata della batteria del nostro smartphone, è anche importante ricordarsi di tenerlo lontano dalla luce diretta del sole e dalle temperature estreme. L’esposizione a temperature elevate può comprometterne la funzionalità e ridurne la durata.

Utilizzo di un computer per caricare il telefono cellulare

Ricaricare un telefono tramite un computer è una pessima idea. La differenza tra l’amperaggio che può essere fornito da un tipico caricabatterie (1A) e la porta USB di un computer (0,5 A) è la spiegazione.

Le batterie degli smartphone non dovrebbero mai essere spente per risparmiare energia.

Infine, un’idea sbagliata molto diffusa è che spegnere uno smartphone possa ridurne la durata della batteria. Ma la realtà è che questo non è vero. Infatti, spegnere il telefono ogni tanto può aiutare a risparmiare la durata della batteria e garantire che il device funzioni sempre come dovrebbe.