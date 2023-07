Lidl mette letteralmente le ali agli sconti con un volantino che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, raccoglie al proprio interno i prezzi più bassi, e la possibilità comunque di approfittare di un risparmio irraggiungibile presso altre realtà sul territorio nazionale.

Gli utenti che oggi vogliono cercare di spendere poco, devono assolutamente recarsi il prima possibile da Lidl, solo in questi giorni sono disponibili tanti sconti speciali, per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un negozio, aggiungendo al carrello tutto ciò che desiderano (gli stessi prezzi non sono attivi sull’e-commerce).

Lidl, offerte da non credere in un pazzo volantino

Questa settimana da Lidl gli sconti sono estremamente interessanti, anche se restano più che altro legato all’ambito del fai-da-te, con una serie di riduzioni di prezzo mirate sui prodotti a marchio Parkside. I prezzi partono da soli 19 euro, per l’acquisto di una levigatrice a penna multifunzione ricaricabile, per poi salire ai 34,99 euro necessari per l’aggiunta al carrello della levigatrice a disco.

Sono molto interessanti anche gli sconti legati agli accessori, infatti gli utenti possono spendere solamente 1,99 euro per un rotolo di carta abrasiva, 2,99 euro per il nastro adesivo telato, 9,99 euro un set composto da livella, set di squadre e guida di bloccaggio, passando anche per la colla attaccatutto da 7 grammi a 1,99 euro. Tantissimi sconti vi attendono oggi da Lidl, per questo motivo non possiamo che consigliarvi di aprire il prima possibile le pagine che trovate inserite nell’articolo.