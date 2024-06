CoopVoce: ancora un giorno per avere 200 GB a 7 euro al mese

Come in tanti si aspettavano, il periodo che precede l’estate si sta dimostrando molto prolifico in merito alla telefonia mobile. I gestori hanno preso in mano la situazione e stanno promuovendo sempre più opportunità interessanti, partendo da quelle che già in passato hanno portato tanti utenti. Secondo quanto riportato, attualmente uno dei gestori migliori per quanto concerne l’offerta di soluzioni mobili si sta dimostrando CoopVoce.

Tra i gestori virtuali ma non solo questa azienda è stata in grado di mettere sul piatto il meglio, partendo dai minuti e terminando con i giga. Il sito ufficiale è il luogo perfetto dove passare per trovare tutte le informazioni del caso, con tutti tutti i vantaggi che ne vengono. CoopVoce sa quali sono le richieste degli utenti è proprio in base a quello elabora le sue offerte migliori. Non sono infatti passate sotto traccia negli ultimi mesi quelle promozioni mobili della gamma EVO, tutte piene di contenuti ma soprattutto con prezzi bassi che durano per sempre.

CoopVoce: la sua miglior promo è ancora disponibile ma per poco tempo

I gestori virtuali risulta molto più semplice riuscire ad avere un grande impatto sugli utenti. Questi infatti sanno benissimo che con le loro offerte che costano poco ed offrono tanto, possono rubare clienti alla concorrenza facilmente. CoopVoce, che pubblica soluzioni con prezzi che non sono soggetti a rimodulazioni, sta spingendo tantissimo con le sue EVO. Il 2023 è stato un grande anno per il gestore virtuale, che infatti ha aumentato a dismisura il suo bacino di utenti. Adesso però l’attività sembra essere decollata definitivamente.

Chi voleva sottoscriverla fino al mese scorso era obbligato a pagare 9,90 € mensili ma ora è diverso. La soluzione di CoopVoce costa mensilmente solo 7,90 € e garantisce agli utenti la possibilità di avere tutto per sempre allo stesso prezzo. Questa include al suo interno telefonate illimitate verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga in 4G per Internet.