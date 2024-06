OnePlus 12 è disponibile ad un prezzo incredibilmente folle su Amazon, con la possibilità per gli utenti di acquistare un nuovo prodotto di alto livello, approfittando di un ottimo livello di risparmio sul valore originario di listino.

Tutti coloro che sono interessati ad accedere al suddetto device, devono prima di tutto sapere che la configurazione di base prevede 16GB di RAM con 512GB di memoria interna (quest’ultima espandibile tramite l’ausilio di una microSD). E’ chiaro che dimensionalmente parlando il device risulta essere perfettamente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati, ciò sta a significare che raggiunge 164,3 x 75,8 x 9,15 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 220 grammi.

OnePlus 12: occasione imperdibile su Amazon

Un prezzo davvero imperdibile vi attende oggi per l’acquisto di OnePlus 12, forse uno dei migliori smartphone in circolazione, proprio per il suo rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo viene commercializzato ad un listino che in genere si aggira attorno ai 1099 euro, ma allo stesso tempo subisce una forte riduzione del 20%, così da poter spendere in finale solamente 874 euro per il suo acquisto (completabile qui).

Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 2 anni, che copre tutti i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero effettivamente riscontrare. Allo stesso tempo è un device completamente no brand, in altre parole gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati direttamente dal produttore, così da essere sicuri di riceverli sempre in modo rapido e tempestivo.

Completando alcuni dettagli della scheda tecnica, non possiamo che elogiarne il processore, Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, con GPU Adreno 750 di ottima qualità, ma anche un ampio display da 6,82 pollici di diagonale, che raggiungere una risoluzione di 1440 x 3168 pixel, affiancata a sua volta da 510 ppi e LTPO, ovvero possibilità di variare il refresh rate fino ad un minimo di 1Hz ed un massimo di 120Hz.