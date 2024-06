Il rilascio di Android 15 è sempre più vicino. Molte informazioni a riguardo sono trapelate dalle diverse beta pubbliche che Google ha rilasciato nelle ultime settimane per i suoi dispositivi Pixel. Eppure, il nuovo aggiornamento ancora riserva delle sorprese. Recentemente è stata annunciata una notizia che riguarda la procedura di chiusura forzata delle applicazioni.

Su Android, tale procedura, potrebbe risultare molto più problematica di quanto si possa pensare. Quando si chiudono forzatamente le app ci sono alcuni impatti negativi sulla batteria da considerare. Inoltre, stanno emergendo ulteriori fattori avversi. Quest’ultimi dovrebbero spingere gli utenti a non optare per la pratica della chiusura forzata delle applicazioni.

Con Android 15 è utile evitare la chiusura forzata

L’arrivo della nuova versione del sistema operativo aumenta ulteriormente le problematiche relative alla procedura. Tali criticità si presenterebbero soprattutto con le applicazioni che sono collegate a widget impostati all’interno dello smartphone.

Infatti, secondo quanto emerso, sembra che forzare la chiusura delle app con widget attivi su Android 15 potrebbe causare la disattivazione di quest’ultimi. Dunque, risulterà impossibile visualizzare le informazioni che solitamente vengono mostrate. Inoltre, non sarà possibile accedervi.

Nella home, i widget disattivati diventeranno delle schede bianche che per essere riattivati sarà necessario riavviare l’applicazione stessa dopo averla chiusa forzatamente. Per il momento Google ha aggiornato gli sviluppatori sui cambiamenti in arrivo riguardo tale argomento. È importante però sottolineare che le novità introdotte con Android 15 riguarderanno in prima persona anche gli utenti.

Ad ogni modo, ciò che è chiaro è che è utile evitare di affidarsi alla pratica per la chiusura forzata delle applicazioni. Sarà Android ad intervenire sulla questione gestendo lo spazio della memoria e le diverse risorse dello smartphone. La diffusione delle notizie riguardanti il lancio di Android 15 non fa che accrescere le aspettative di esperti ed utenti mentre la data di rilascio si avvicina sempre di più.