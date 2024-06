TIM, Vodafone distrutta con 3 offerte fino a 300 GB in 5G

TIM è tornata a dominare. Qualcuno non lo direbbe mai, in quanto le sue offerte sono sempre state le più costose in assoluto, ma questa volta c’è qualcosa di diverso. Il provider che si colora di rosso sa benissimo dove mettere le mani e quali tasti premere per far scattare di nuovo l’entusiasmo nei suoi vecchi clienti.

Sono nate proprio appositamente delle offerte, le quali fanno capo alla stessa gamma e che già a fine 2023 erano state viste primeggiare tra tutte. In pochi sono rimasti sprovvisti delle informazioni utili per conoscerle, mentre altri sanno benissimo cosa c’è all’interno del Power. Queste hanno davvero tutto e lo dimostrano a partire dalla prima fino all’ultima soluzione.

TIM: ecco le tre offerte con tutto incluso, partono da soli 6,99 € al mese

TIM non voleva che passasse altro tempo lasciando il pallino del gioco in mano agli altri gestori. È questa la motivazione che ha spinto l’azienda a mettere in circolazione tre offerte clamorose, le quali fanno capo alla gamma Power.

La prima fin da subito fa capire di che pasta è fatto il provider italiano: la nuova Power Special costa solo 9,99 € al mese. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti, 200 SMS ma soprattutto 300 giga in 5G.

Al secondo posto non passa inosservata la nuova offerta Power Iron, soluzione mobile che garantisce un prezzo mensile di 6,99 €. I minuti e i messaggi sono gli stessi, ma per quanto riguarda i giga ce ne sono 150 in 4G.

La terza offerta invece si chiama Power Supreme Easy, la quale ha un prezzo di 7,99 € al mese. La differenza rispetto all’ultima descritta sta nei giga che sono 200 in 4G.

Con queste nuove offerte TIM vuole dominare e lo dimostra anche con la grande promozione che offre. Non c’è alcun costo di attivazione da sottoscrivere ma soprattutto il primo mese viene offerto totalmente gratis, con la prima mensilità che va pagata dal secondo in poi.