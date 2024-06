Google ha deciso di chiudere uno dei suoi servizi meno popolari ed anche meno pubblicizzati. La notizia sta circolando da qualche mese ed ora è arrivata la conferma definitiva. Si tratta della VPN di Google One. Secondo quanto dichiarato quest’ultima chiuderà definitivamente entro il 20 giugno. Con tale notizia è arrivato anche l’annuncio dell’azienda di Mountain View riguardo l’arrivo di una nuova VPN. I proprietari dei più recenti Pixel, ovvero dalla serie 7 in poi, otterranno presto tale novità. Ma quali sono le principali differenze tra le due VPN?

Google: VPN a confronto

Una delle differenze principali riguarda la disponibilità. La nuova VPN, infatti, non è disponibile per tutti gli abbonati a Google One, ma solo per coloro che sono in possesso di uno dei Pixel più recenti sul mercato.

Il nuovo aggiornamento porta alla sostituzione della VPN di Google One, integrandola nel sistema in modo ottimale. Dunque, non verrà più mostrata l’icona persistente “1” all’interno nella barra del sistema. Sarà invece presente solo quella della chiave.

Un’ulteriore differenza è stata scovata nelle impostazioni. Qui selezionando “Rete e Internet” e poi “VPN”. Nella sezione che apparirà sarà presente il nuovo nome del servizio. Quindi da VPN di Google One si passerà a VPN di Google. Oltre alla denominazione cambia anche l’icona identificativa. Non sarà più presente quella di Google One con un “1” colorato. A sostituire quest’ultimo ci sarà uno scudo di colore blu con una lettera “G” al centro.

Per attivare il servizio basterà aprire l’app. Stesso procedimento vale per l’utilizzo della rete cellulare e l’accesso alle notifiche. Inoltre, è necessario rimuovere il precedente pulsante delle impostazioni rapide. Solo così sarà possibile sostituirlo con quello nuovo.

Il nuovo servizio VPN di Google è stato lanciato sul mercato con i dispositivi Pixel 8. Ora con un nuovo aggiornamento sta per arrivare anche sugli smartphone della serie 7, 7Pro, 7a e Fold.