La storia di Artifact ha presentato parecchi alti e bassi. Inizialmente, la piattaforma di notizie basata sull’intelligenza artificiale realizzata da Mike Krieger e Kevin Systrom (cofondatori di Instagram) in un primo momento non aveva ottenuto feedback positivi dagli utenti. Ciò aveva portato ad una chiusura del progetto. La situazione è cambiata con Yahoo che ha deciso di subentrare acquisendo la tecnologia per poterla implementare in un suo nuovo progetto. Ora, secondo quanto riportato, sembra che tutto ciò sia definitivamente diventato ufficiale. Nonostante la prima battuta d’arresto, Yahoo ha riscontrato delle potenzialità nella piattaforma che ha deciso di acquistare per implementare la propria app di notizie. Al momento non è stato ancora rivelata la cifra con cui è stato siglato l’accordo lo scorso aprile.

Novità interessanti in arrivo per Artifact con Yahoo

La piattaforma è disponibile sui dispositivi Android ed Apple. La nuova app Yahoo News offre agli utenti un feed per le notizie personalizzato. Quest’ultimo, sfruttando l’intelligenza artificiale mostra gli articoli sulla base degli interessi mostrati dai lettori.

Al momento è disponibile solo per gli Stati Uniti. Qui gli utenti avranno la possibilità di creare un feed personalizzato accedendo alla sezione “Editori”. A questo punto bisognerà selezionare “Pubblicazioni” e poi “Argomenti/categorie”. In questo modo l’applicazione mostrerà le cosiddette Top Stories ed anche i riassunti delle notizie che al momento risultano essere più rilevanti.

E non è tutto. L’intelligenza artificiale nella piattaforma di Yahoo fornisce la possibilità di gestire anche i punti salienti dei testi mostrati. Quest’ultimi vengono mostrati nella parte superiore degli articoli stessi. Infine, il sistema darà agli utenti la possibilità di cambiare i titoli che risultano essere “clicknait” ed anche bloccare keyword e condividere alcuni tratti degli articoli.

L’introduzione della nuova funzione potrebbe condurre ad un’importante evoluzione per l’app di notizie di Yahoo. Solo il tempo potrà confermare se le aspettative sono state concretamente attese e se l’investimento dell’azienda ha condotto ai risultati sperati.