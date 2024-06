Le cuffie Sony per PS5 possono essere acquistate oggi dal pubblico ad uno dei prezzi più convenienti degli ultimi anni, a dimostrare ancora una volta che con Amazon è davvero semplicissimo riuscire a raggiungere un livello di risparmio che vada ben oltre l’immaginazione collettiva.

Il prodotto in questione prende il nome di Pulse Elite, sono le cuffie che Sony ha deciso di lanciare esclusivamente per la propria console di nuova generazione, giustappunto la PS5, completamente wireless, infatti possono essere collegate senza problemi senza fili, ed oltretutto presentano un design che ricorda vagamente la suddetta console. Le linee sono sinuose, ergonomiche e piacevoli, i materiali di ottima qualità, con padiglioni auricolari estremamente morbidi e confortevoli anche su lunghi utilizzi.

Cuffie Sony per PS5: occasione da non credere su Amazon

Un prezzo così basso per queste cuffie Sony PS5 non l’avevamo mai visto, dovete considerare che il loro listino è in genere di 149 euro, cifra che comunque risulta essere più che bilanciata, in confronto al valore effettivo del prodotto stesso, ma allo stesso tempo è stata applicata una fantastica promozione da parte di Samsung, che ha ridotto la spesa del 17%, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 123,99 euro. Acquistatele qui.

Come vi abbiamo anticipato, le cuffie Sony sono completamente wireless, ciò sta a significare che possono tranquillamente essere utilizzate senza fili, facilitando di molto la connessione e l’utilizzo con la maggior parte delle piattaforme (sebbene siano state studiate per PS5). Le possiamo considerare come la giusta via di mezzo tra le Pulse 3D, le più economiche in circolazione e legate al mondo Sony PS5, con le più rinomate e costose Inzone H7, sempre realizzate da Sony, ed in grado di innalzare notevolmente il livello qualitativo.