Android: giugno pieno di app e giochi a pagamento gratis nel Play Store

Anche questa giornata si dimostra particolarmente prolifica per chi possiede uno smartphone Android. Il celebre sistema operativo mette a disposizione direttamente sul Play Store tantissimi titoli a pagamento oggi gratis. Non sono state indicate le tempistiche, per cui giochi ed applicazioni in questione potrebbero tornare ad avere un prezzo anche a partire da domani. Proprio per tale motivo vi consigliamo di procedere nel più breve tempo possibile al download per non restare a mani vuote.

Ovviamente c’è una precisazione da fare in merito alla sicurezza: nessuno dei titoli che trovate nella lista in basso può corrispondere un pericolo. Tutte le applicazioni e tutti i giochi sono stati controllati minuziosamente al fine di non garantire problematiche di vario genere agli utenti che provvedono al download. Non c’è dunque altro da fare che scaricare il tutto sullo smartphone.

Play Store di Google: gli utenti Android hanno questi titoli a pagamento da scaricare gratis

Basteranno pochi secondi per scaricare e rendere visibile l’applicazione o il gioco scelto direttamente sullo smartphone, per poi cominciare ad usare il tutto. Tutto quello che si deve fare infatti è individuare nella lista sottostante il titolo che si desidera e cliccarci sopra. In pochi secondi si finirà direttamente all’interno del market di Google da cui effettuare il download.

C’è da ricordare che tutti i titoli scaricati adesso dal Play Store in maniera gratuita, resteranno tali a vita. Questo significa che gli utenti che riescono ad approfittarne oggi, si assicureranno il gioco o l’applicazione scelti per sempre gratis. Anche disinstallando il prodotto, lo si potrà scaricare di nuovo gratis in quanto l’account Google tiene conto di tutte le operazioni svolte. Ecco l’elenco completo con i link diretti: