Iliad, sfida TIM accettata: ecco le 3 offerte fino a 250 GB in 5G

Quando sono state lanciate per la prima volta, alcuni credevano che ci fosse un errore o che semplicemente sarebbero scadute molto presto. In realtà ci sono ancora circa 10 giorni di tempo per riuscire a sottoscrivere le due proposte di Iliad soggette a scadenza, mentre mentre l’altra almeno per il momento resterà ancora presente sul sito ufficiale.

Le offerte Flash di cui Iliad gode in questo momento non hanno concorrenza: costano poco ed offrono il meglio.

Iliad: le offerte Flash sono una rarità, ecco le migliori tre mai viste prima

Si può partire tranquillamente dalla prima proposta, quella basilare che in tanti già hanno visto in passato. La Flash 150 è disponibile sul sito ufficiale di Iliad con un’offerta clamorosa: solo 7,99 € al mese per sempre. Un prezzo così basso predispone al contrario contenuti molto alti, come minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 150 giga in 4G.

Le altre due offerte vanno un gradino su e infatti si vede già dal prezzo che cresce leggermente. La Flash 200, che era già disponibile il mese scorso, lo è anche adesso con un prezzo di 9,99 € mensili per sempre. Al suo interno, esattamente come l’offerta precedente, ecco minuti e messaggi senza limiti ma questa volta con 200 giga in 5G.

A chiudere il cerchio ci pensa l’ultima soluzione, la nuovissima Flash 250, un’offerta che mensilmente costa 11,99 €. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti e messaggi illimitati verso tutti con 250 giga in 5G.

Non ci sono limiti di alcun genere per quanto riguarda gli utenti che possono sottoscriverle. Le tre offerte di Iliad sono infatti destinate a tutti. Non bisogna dimenticare un aspetto molto importante, ovvero quello che le promo di questo gestore che vanno dai 9,99 € al mese in su garantiscono uno sconto sugli abbonamenti in fibra ottica di Iliad. Chi sceglie infatti una di queste offerte può avere la fibra a soli 19,99 € al mese per sempre.