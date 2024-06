Motorola ha recentemente dichiarato di aver iniziato i lavori per realizzare un nuovo tracker. Quest’ultimo, noto con la denominazione di Moto Tag, potrebbe arrivare presto sul mercato. In questo modo Motorola potrebbe affiancandosi ai grandi colossi del settore. Non sono ancora state rilasciate informazioni dettagliate. Il primo, ed unico indizio viene presentato dal team di MySmartPrice. Quest’ultimo ha scovato il tracker sul sito web Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) degli Emirati Arabi Uniti. Quest’ultimo si occupa di certificazioni per i dispositivi da lanciare sul mercato.

Motorola a lavoro per realizzare il nuovo Moto Tag

L’unica informazione trapelata riguarda il codice modello, ovvero XT2445–1. Anche se al momento non è stato rivelato oltre, sembra sicuro che Motorola abbia intenzione di lavorare profondamente per la realizzazione e il rilascio del suo nuovo dispositivo di tracciamento.

In questo modo l’azienda si pone l’obiettivo di sfidare i grandi colossi come Apple e Samsung che da tempo risultano impegnate all’interno di tale sezione del mercato tecnologico. Le due aziende hanno realizzato i dispositivi SmartTag ed AirTag, il cui debutto risale al 2021. Quest’ultimi sono solo alcuni dei prodotti con cui Motorola dovrà confrontarsi se riuscirà concretamente ad inserirsi nel mercato. Oltre i dispositivi dei due colossi, infatti sono presenti anche ulteriori attori come Cube, Chipolo, Tile e tanti altri ancora. Si tratta di un mercato agguerrito ed affollato, per questo non è facile riuscire a distinguersi per attirare l’attenzione degli utenti.

Motorola dovrà lavorare con un certo impegno per riuscire a far sì che gli acquirenti decidano di scegliere la propria soluzione per il mercato dei dispositivi di tracciamento. Come accennato, al momento non ci sono informazioni a riguardo. È dunque necessario attendere che il lavoro di Motorola possa proseguire fino ad arrivare ad una prima visione del dispositivo. Solo a quel punto sarà possibile capire se e quando il nuovo tracker arriverà sul mercato.