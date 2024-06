Parigi riduce l'inquinamento del 40% in vista delle Olimpiadi

Non è certo un segreto che Parigi, oltre ad essere una delle città europee più apprezzate dai turisti, sia molto popolata. Il numero di popolazione elevato ha richiesto una rete di trasporti pubblici efficiente sempre attiva che ha portato però seri problemi di traffico e di inquinamento. Da qualche giorno circola la notizia che la città è riuscita ad abbassare il suo livello di inquinamento del 40% in occasione delle imminenti Olimpiadi. Come avranno fatto ad avere un tale risultato in così breve tempo?

Niente magia ma solo un grande stratagemma e “semplice” per l’inquinamento di Parigi

La riduzione dell’inquinamento è il risultato di una serie di iniziative strategiche e molto coraggiose intraprese. La città ha in breve aumentato le sue zone pedonali, limitando la circolazione delle auto e promuovendo al contempo l’uso degli spazi pubblici sia per i pedoni che per i ciclisti. Parigi ha infatti investito massicciamente nella realizzazione di piste ciclabili, facilitando e incoraggiando l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo e sostenibile.

Anche la rete di trasporti pubblici ha visto un potenziamento. Hanno messo così a disposizione un’alternativa più efficiente e meno inquinante rispetto all’uso dell’auto privata. Parigi ha poi aggiunto diversi nuovi servizi di car sharing per far sì che i propri cittadini possano condividere le vetture diminuendone la circolazione per le strade. Chi usa auto private, inoltre, verrà tassato. Quest’ultima tecnica forse è una delle più efficienti per disincentivare l’uso delle proprie vetture e diminuire l’inquinamento.

Per scoraggiare l’uso delle vetture più grandi, che sono molto più inquinanti, la città ha poi ingigantito le tariffe destinate ai SUV. Queste misure hanno portato in breve ad un miglioramento della qualità dell’aria, dimostrando che è possibile ridurre l’inquinamento con politiche urbane specifiche e ben studiate. L’esempio di Parigi mostra infatti come le politiche di sostenibilità siano fondamentali per affrontare i problemi ambientali. Il loro apporto potrebbe davvero davvero i valori dell’inquinamento contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico. Speriamo solo che altre città ne prendano esempio.