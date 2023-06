Il grande caldo sembrerebbe arrivato, le temperature si sono alzate parecchio negli ultimi giorni e per strada iniziano a farsi sentire. Ci sono i più fortunati, che lavorano in un posto con l’aria condizionata.

I più fortunati ancora l’hanno installata anche in casa, prevedendo temperature folli. Bisogna però sottolineare che per strada, a piedi, non è possibile accendere nessuna aria condizionata. Per questo vi proponiamo il ventilatore portatile che abbiamo scovato su Amazon ad un ottimo prezzo.

Ventilatore portatile ad un ottimo prezzo su Amazon

Il ventilatore portatile che vi proponiamo oggi è molto più leggero del peso di un telefono cellulare. Inoltre è compatibile con zaini, borse a tracolla, borsette, valigie, appesi alla carrozzina. Dispone di una batteria al litio di qualità da 2000 mAH, alimentatore USB da 5 V, caricatore per oltre 500 volte, tempo di lavoro 5-8 ore / carica. Dopo essere stato completamente carico, puoi usarlo ovunque tu voglia e sbarazzarti del problemi di essere limitati caricando.

Il ventilatore portatile vi permette di regolare la velocità appropriata premendo ripetutamente il pulsante di accensione. Debole – media – forte 3 velocità diverse. I motori senza spazzole producono un forte flusso d’aria, la velocità massima può raggiungere 5,0 m / s. La mini ventola può essere piegata di 180° al centro. Sei libero di cambiare il ventilatore / ventilatore da tavolo, supporto da tavolo o da esterno.

Utilizzando la doppia protezione PTC e CID, che può evitare notevolmente il sovraccarico e lo scaricamento eccessivo, quindi questa batteria può essere caricata migliaia di volte e utilizzata a lungo, è anche più sicura delle altre. Disponibile a soli 28.99 euro nei colori nero e bianco seguendo questo link.