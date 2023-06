WindTre, offerte imperdibili per la seconda SIM con tutto illimitato

L’operatore telefonico WindTre propone spesso l’attivazione di alcune offerte per i suoi clienti per le seconde SIM. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di proporre ad alcuni clienti selezionati l’attivazione di offerta davvero imperdibili e che arrivano ad offrire anche giga senza limiti. Si tratta in particolare delle offerte delle serie WindTre Family Unlimited e WindTre Call Your Country Family Unlimited.

WindTre, offerte imperdibili con giga senza limiti per la seconda SIM di alcuni clienti

Per alcuni clienti selezionati l’operatore telefonico WindTre ha deciso di dare la possibilità di attivare alcune offerte sensazionali su una seconda SIM. La prima di queste offerte si chiama WindTre Family Unlimited. Nello specifico, quest’ultima include ogni mese giga senza limiti con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti.

Gli utenti potranno pagare il costo per il rinnovo mensile con credito residuo oppure con metodo di pagamento Easy Pay. Nel primo caso, il costo è di 10,99 euro, mentre nel secondo caso il costo è di 9,99 euro. Anche la seconda offerta proposta dall’operatore è davvero eccezionale ed è pensata per chi ha bisogno di effettuare chiamate all’estero.

Andando più nel dettaglio, l’offerta mobile WindTre Call Your Country Family Unlimited include ogni mese giga senza limiti con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 300 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. Anche in questo caso si potrà scegliere di pagare il rinnovo mensile con credito residuo o metodo di pagamento Easy Pay. Per questa offerta, però, il costo sarà di 12,99 euro e 11,99 euro al mese.