Samsung si sta preparando ad un interessante cambiamento per un device appartenente famiglia Galaxy S21. In India, sta arrivando una versione modificata del Galaxy S21 FE che il brand coreano ha svelato indirettamente attraverso un teaser.

Come condiviso dall’account Twitter ufficiale di Samsung India, possiamo confermare la nuova scheda tecnica del Galaxy S21 FE. Sebbene non venga citato direttamente il device, sembra certo che il brand si riferisca a questo terminale. Come indicato nel post, gli utenti potranno contare sulle massime performance garantite dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Nel Paese era già in commercio la versione spinta dal SoC Exynos 2100 ma Samsung ha scelto di introdurre anche l’altra variante. La motivazione non è chiara, ma possiamo ipotizzare la scelta sia legata a questioni di prestazioni ed efficienza.

Samsung si prepara a far debuttare in India il Galaxy S21 FE con SoC Qualcomm Snapdragon 888 in sostituzione del SoC Exynos 2100

Fans of epic, get ready to experience the power of Snapdragon 888 chipset in the phone you love. It's made for the epic in everyday. Stay tuned to know more! #Samsung pic.twitter.com/nHH5eMGFVp — Samsung India (@SamsungIndia) July 3, 2023

Si tratta del primo dettaglio svelato ufficialmente riguardo il terminale. Infatti, la data di lancio rimane ancora un mistero come indicato nello stesso teaser. La presenza della scritta “coming soon” lascia intendere che maggiori informazioni arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

Per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche tecniche del nuovo device Samsung, non ci sono conferme ufficiali. Possiamo, tuttavia, affidarci a quella che è la scheda tecnica della versione Exynos che non dovrebbe cambiare.

Il Galaxy S21 FE vanta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici FHD+ con un refresh rate di 120Hz. Il comparto fotografico è composto da una tripla ottica posteriore con un sensore principale da 12MP, una fotocamera ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP.

La batteria del device presenta 4500mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W con il cavo e da 15W in modalità wireless. Non manca la certificazione IP68 che garantisce la resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere.

Il possibile prezzo di lancio potrebbe aggirarsi introno tra i 600 e il 670 euro, considerando le cifre trapelate per il mercato indiano. Il debutto potrebbe avvenire a luglio, in concomitanza con il lancio di altri prodotti realizzati da Samsung durante un evento Galaxy Unpacked.

Il device è stato commercializzato anche nel mercato Italiano in passato ma attualmente non è più disponibile. Chissà se questo nuovo lancio garantirà nuove scorte per chi volesse provare il terminale anche nel nostro Paese.