WhatsApp percorre da sempre una strada infinita fatta di nuovi aggiornamenti e grandi novità. Ogni settimana, infatti, l’app è al centro delle notizie con nuove funzioni, servizi o impostazioni di privacy.

Si tratta di una piattaforma assolutamente efficiente, il cui punto di forza principale è proprio questa sua tendenza ad essere sempre un passo avanti rispetto a tutti i suoi competitors. Non è un caso, infatti, che essa detenga il ruolo di principale app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, con un totale di ben due milioni di iscritti.

WhatsApp Business, le novità del momento

Partendo da questo presupposto, l’app introduce, ancora una volta, una grandiosa novità per i clienti business. Ovvero la possibilità di creare inserzioni pubblicitarie direttamente dalla piattaforma, proprio come accade con le moderne app social. Si tratta del servizio annunci “click to WhatsApp“. Attraverso l’app infatti, i clienti potranno anche creare le inserzioni per Facebook ed Instagram.

È vero che attualmente Zuckerberg sta concentrando gran parte delle sue ricerche sull‘intelligenza artificiale e l’esperienza del metaverso, tuttavia, egli intende sfruttare appieno anche tutte le possibili applicazioni e potenzialità dell’omonima piattaforma di messaggistica istantanea.

Al fine di ottenere quanti più incassi possibili.

Oltre a creare inserzioni, l’app introduce anche la possibilità di inviare messaggi personalizzati. Si tratta di un servizio per i clienti di WhatsApp business, che può essere utilizzato dalle aziende per inviare messaggi ai propri clienti, come prese appuntamenti, l’annuncio di nuovi prodotti, comunicazioni importanti e molto altro ancora.

Non siamo ancora a conoscenza dell’esatta cifra di investimento affrontata da Meta per garantire queste importanti novità. Tuttavia, si pensa che queste potranno essere rese ufficiali verso la fine del 2023. Intanto si procede con l’implementazione della versione beta.