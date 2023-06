Telegram si evolve e prova ad acuire la propria componente social, con il lancio di una nuova funzione letteralmente presa in prestito da Instagram: le Storie. Avete capito bene, la celebre applicazione di messaggistica istantanea assomiglierà più ad un social network, introducendo un qualcosa che già lontanamente possiamo vedere su WhatsApp, ad esempio con lo Stato.

Indipendentemente che approviate, o no, la scelta di Telegram di apportare un simile cambiamento al proprio approccio, cerchiamo di capire come funzionerà il tutto. Prova a raccontarlo nel dettaglio Pavel Durov, il CEO dell’azienda, il quale sottolinea quanto inizialmente fossero contrari all’introduzione di una funzione simile, ma sono stati costretti ad accontentare la crescente richiesta da parte della community, tanto da avere letteralmente convinto Telegram a prendere in considerazione questa possibilità.

Telegram, ecco come funzioneranno le storie

Stando a quanto confermato, il funzionamento sarà decisamente simile a quanto vediamo oggi su Instagram e WhatsApp, gli utenti di base potranno selezionare quali utenti potranno accedervi (tutti o una selezione di amici stretti), inserendovi collegamenti, tag e descrizioni particolari. Allo stesso tempo verrà introdotta la possibilità di realizzare riprese con in contemporanea dai due sensori fotografici, oppure impostare una scadenza temporale.

A differenza di quanto vediamo su Instagram, con la scadenza delle storie al termine delle 24 ore, con Telegram spetterà all’utente scegliere se disattivarle dopo 48 ore, ma anche 12, 6 o 24, oppure di impostarle in maniera permanente e definitiva (fino a nuova indicazione) sul profilo di riferimento. Il rilascio avverrà a Luglio 2023.