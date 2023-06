Unieuro propone al pubblico italiano una bellissima campagna promozionale, condita con prezzi economici ed alla portata di ogni singolo consumatore in Italia, il cui risparmio è garantito e pronto a fare letteralmente la differenza, nel mercato della rivendita di elettronica.

Gli utenti che oggi vogliono spendere poco su ogni singolo prodotto, possono comunque fare affidamento su un volantino molto speciale, condito con prezzi economici e facilmente raggiungibili in ogni singolo negozio sul territorio nazionale. Coloro che invece volessero godere dei medesimi sconti tramite il sito, potranno affidarsi all’e-commerce, optando anche per la spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro, grandissime offerte con i prezzi di oggi

Le offerte di Unieuro sono pronte per fare la differenza in Italia, con una campagna ricca di opportunità per spendere poco o niente. Il volantino parte con l’occasione più ghiotta, mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy S23+, il top di gamma più in voga del momento, disponibile a 999 euro, forte anche della possibilità di godere di un rimborso diretto da parte di Samsung stessa.

Gli utenti che invece vogliono uno smartphone più economico, possono fare affidamento su Honor Magic5 Lite, Galaxy A34, Realme C33, Oppo A16s, Honor 90 Lite, Realme 10, Redmi Note 12 Pro, Galaxy A14 e similari, tutti proposti con una spesa inferiore ai 500 euro. I prodotti, come anticipato del resto, possono essere acquistati sia in negozio che online, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, la spedizione a domicilio è da ritenersi completamente gratuita. Per maggiori informazioni collegatevi qui.