Un volantino Lidl di altissimo livello vi aspetta giusto questa settimana nei singoli punti vendita dell’azienda, tutti gli utenti possono tranquillamente accedere agli ottimi prezzi bassi, senza differenze o vincoli particolari, riuscendo così a raggiungere un livello di risparmio più unico che raro.

Il cliente che oggi vuole accedere alle offerte, non deve fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed il gioco è pressoché fatto, senza variazioni nel prezzo finale a prescindere dalla dislocazione territoriale. Dovete inoltre sapere che gli acquisti non possono essere completati sul sito, risultando a tutti gli effetti un vincolo importante da non perdere di vista.

Lidl, le offerte sono le migliori del momento

Il nuovo volantino Lidl, che ricordiamo sarà attivo fino al 2 luglio, porta con sé incredibili sconti applicati sui prodotti per il giardinaggio ed il fai-da-te, con prezzi generalmente molto convenienti. Si partono dai 29 euro richiesti per l’acquisto dello spargitore universale ricaricabile, oppure 79 euro per la scelta tra il tosaerba elettrico ed il tagliasiepi elettrico.

Virando verso il fai-da-te, non è possibile non ammirare la qualità dei prodotti Parkside, sopratutto se considerato il prezzo finale di vendita conveniente, corrispondente a 119 euro per il trapano avvitatore ricaricabile, oppure 59 euro per l’acquisto dell’avvitatore a percussione ricaricabile (sono disponibili anche batterie intercambiabili con prezzi che partono da 24,99 euro).

Le splendide offerte disponibili da Lidl non terminano qui, per approfondire la conoscenza del volantino, potete fare riferimento sulle pagine sottostanti.