Netflix, Prime Video, Disney e tutte le altre principali piattaforme Streaming offrono, giorno dopo giorno, un catalogo sempre più vasto di serie tv, film, documentari, cartoni animati e molto altro ancora. Anche per il mese di Luglio ci saranno importanti novità da vedere. Di seguito ecco la lista delle prossime uscite, tra nuovi progetti, ritorni di stagione, e attese docuserie.

Netflix, ecco i programmi in arrivo

IL PRINCIPE

In arrivo su Netflix il 4 Luglio. Si tratta di una docuserie di tre episodi, che racconta la vita Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono in Italia e padre del principe Emanuele Filiberto. La docuserie entrerà nel vivo della vita del sovrano, dal suo rapporto con il figlio, alla sua storia d’amore con la moglie, fino a i vari conflitti e scandali che ha dovuto affrontare.

DI NUOVO 15 ANNI

In arrivo la seconda stagione dal serie, il 7 Luglio. La trentenne Anita riesce a tornare indietro nel tempo, all’età in cui aveva 15 anni, per poi ritornare ogni volta al suo presente. Ma i viaggi nel tempo non sono uno scherzo, e nella seconda stagione la ragazza si troverà a dover fare fronte a nuove ed importanti situazioni disastrose.

IL COLORE DELLE MAGNOLIE

Il 20 Luglio arriva la terza stagione dell’omonima serie tratta dai romanzi di Sherryl Woods. Il colore delle magnolie racconta la storia di tre migliore amiche, nate e cresciute nella caratteristica città di Serenity. Le tre donne si troveranno ad affrontare situazioni e decisioni importanti sulla loro vita. Il tutto con innato umorismo, simpatia e il grandissimo affetto che le lega.

TV Sky e Now TV

THE BLACKLIST

Il 2 Luglio su Sky Investigation e Now TV, arriva la decima e ultima stagione di Blacklist. Dopo pericolose missioni, ed importanti perdite, il protagonista Raymond Reddington, insieme al suo gruppo, decide di riprendere la sua vecchia missione ed uccidere i membri della blacklister.

UNA SPIA TRA NOI

Il 17 Luglio su Sky Atlantic e su Now TV in streaming, arriva questa miniserie ambientata in Gran Bretagna, nel periodo della guerra fredda. La serie e tratta dal famoso bestseller “A Spy Among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal“.

Disney le serie in arrivo

FULL MONTY

Il 5 Luglio arriva su Disney Plus la serie Full Monty, fatta dagli stessi creatori dell’omonimo film. La serie infatti racconterà cosa è successo ai personaggi 25 anni dopo aver rimesso le divise.

FUTURAMA

Il 24 Luglio arriva la tanta attesa dai fan l’undicesima stagione di Futurama. Per coloro che non hanno mai visto il cartone animato potranno tranquillamente iniziare a guardarlo da questo momento. Per i fan più vecchi invece è arrivato il momento di ricevere la risposta ad alcune domande delle stagioni passate.

In arrivo su Prime Video

THE HORROR OF DOLORES ROACH

Il 7 Luglio arriva la serie basata sul famoso podcast horror trasmesso su Spotify. Si tratterà di otto episodi che raccontano la vita di Dolores Roach, dopo 16 anni trascorsi in prigione, e le azioni che quest’ultima dovrà compiere per permettersi di sopravvivere nella sua nuova vita.