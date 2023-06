Netflix: Addio a queste Serie tv !

Netflix, la principale piattaforma streaming più diffusa al mondo, continua a spezzare i cuori dei suoi utenti cancellando serie TV in maniera ininterrotta ed inaspettata.

Spesso può capitare di appassionarsi a una serie trovata su Netflix per caso, vedere come la prima stagione si concluda con un finale inaspettato ed attendere con ansia l’arrivo della seconda, per poi scoprire che Netflix ha dichiarato la cancellazione ufficiale della suddetta serie che dunque non avrà mai un seguito.

Talvolta, la comunicazione della cancellazione di una serie TV su Netflix arriva ancora prima che questa abbia avuto la possibilità di valutare le reali reazioni da parte degli utenti. Vi sono serie infatti che magari vengono apprezzate col tempo, o che hanno un ristretto ma comunque accanito numero di fan. Tuttavia, di fronte alla scelta di Netflix di porre fine alle nostre serie preferite non possiamo fare altro che accettare.

Ecco di seguito alcune serie TV apprezzate dai fan ma che purtroppo non vedranno un seguito.

Netflix: le serie cancellate

I’m not okey with US

Il padre dell’adolescente Syd si è suicidato inoltre, la sua migliore amica, di cui lei è segretamente innamorata frequenta uno stupido ragazzo. Da qui i suoi sentimenti esploderanno in una maniera inaspettata, trasformandosi in capacità telecinetiche.

Della serie è stata trasmessa solamente la prima stagione, conclusasi con un colpo di scena davvero inquietante, sembra che i fan non potranno mai sapere come andrà a finire.

Teenage Bounty Hunters

Sono due simpatiche gemelle che per ripagare i danni provocati al pick up del padre si mettono alle dipendenze di un cacciatore di taglie per catturare il padre di una loro nemica. Anche in questo caso la prima stagione si è conclusa in maniera inaspettata ma la serie non sarà riprodotta per una seconda stagione.

Dark Crystal, la resistenza

Si tratta di una serie Fantasy ambientata nel mondo di Thra, il cui cuore è un cristallo magico. Il pianeta, abitato da Gelfling, viene ben presto invaso da 18 creature. Una serie ricca di personaggi fantastici, e mondi magici, che probabilmente non vedrà una seconda stagione a causa degli elevati costi di budget.

Archivio 81

Si tratta di una serie thriller/mistery, in cui un archivista, trovandosi a ricomporre una collezione di nastri di cassette per lavoro, scopre l’indagine di un giornalista nei confronti di un’inquietante setta.

Nonostante la serie sia rientrata nella top 10 delle più viste del momento, non vi sarà una seconda stagione, poiché i numeri raggiunti non sono riusciti a compensare i costi per la sua produzione.

Marco Polo

Si tratta di una serie composta da due stagione che racconta le grandi avventure del famoso Marco Polo. Tuttavia, nonostante la serie sia stata davvero ben progettata non vi sarà una terza stagione, e le motivazioni della decisione non sono state rese note.