Instagram: a breve la possibilità di scaricare i Reel

A quanto pare Instagram ha finalmente deciso di mettere in roll out una nuova funzionalità molto attesa un po’ da tutti gli utenti, si tratta della possibilità di scaricare i reels, una funzione che potrebbe tornare utile a tutti coloro che usano molto il social, nel dettaglio per scaricare il contenuto e ripubblicarlo, modificarlo a banalmente tenerlo salvato nella memoria del proprio dispositivo.

La novità è in roll out solo negli Stati Uniti al momento, ciò non toglie che con molta probabilità arriverà anche oltreoceano dopo un adeguato periodo di tempo di test.

Un po’ di tempo per l’arrivo in Italia

Dunque tra po’ di tempo, ragionevolmente quello necessario per testare la feature, vedremo in Italia la nuova opzione, dunque per quanto riguarda gli account pubblici, vedremo la comparsa del tasto download tra le opzioni legate al reel, opzione appunto però solo possibile con gli accounts pubblici e con il proprio, non per quelli privati invece di cui non si hanno notizie di nessun tipo.

L’annuncio della novità è arrivato dal canale broadcast di Adam Mosseri, CEO e numero uno di Instagram.

Dunque si tratta di un passo che sembra rendere più simile Instagram a TikTok, sul secondo è infatti da sempre possibile scaricare i video che vengono messi in download con una filigrana che mostra il nome del social con anche il riferimento all’account che l’ha condiviso, cosa che a quanto apre farà anche Instagram d’ora in avanti, non rimane dunque che attendere che i tempi siano maturi per vedere la feature in Italia.