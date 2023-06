TikTok avvisa i suoi milioni di utenti della sua imminente chiusura prevista per il 28 Luglio 2023. Il messaggio della repentina chiusura della piattaforma è diventato in pochissimo tempo virale. Ciò ha determinato la nascita di due posizioni contrapposte. Coloro che hanno preso la notizia con grande entusiasmo e coloro che, invece, non riescono a pensare di poter fare a meno della piattaforma divenuta, ad oggi, la più famosa ed utilizzata al mondo.

Secondo quanto stato dichiarato, l’app sarà costretta a chiudere a causa dei suoi attuali problemi di rallentamento causati da un eccessivo traffico di utenti.

TikTok, dal suo lancio avvenuto il 20 Settembre del 2016 ad oggi, ha infatti raggiunto un successo incredibile con milioni di iscritti provenienti da ogni parte del mondo, di ogni età ed estrazione sociale.

TikTok, da sempre un argomento dibattuto

L’applicazione, che inizialmente veniva usata soprattutto da ragazzi, non è la prima volta che si trova al centro di un forte dibattito che ne vuole la chiusura e al tempo stesso ne tutela l’esistenza. Coloro che desiderano la fine della piattaforma, sono seriamente preoccupati dell’impatto che il suo eccessivo utilizzo possa avere sulla vita dei più giovani.

Le Challenge.

E proprio su TikTok che sono nate le cosiddette challenge. Si tratta di quelle sfide, talvolta anche eccessivamente pericolose, che i ragazzi si lanciano tra di loro, con l’unico scopo di ottenere più visualizzazioni. Alcune di queste challenge, infatti, sono diventate famose poiché terminate nel peggiore dei modi. Parliamo della morte di uno o più giovani partecipanti in cerca di “Mi Piace“.

La teoria dello spionaggio.

Inoltre, l’App cinese, è stata anche accusata dal Governo Americano di essere utilizzata per scopi di spionaggio e che quindi essa rappresenti un pericolo per il Governo.

Le vendite illegali.

Sulla piattaforma è possibile anche assistere a vendite illecite di prodotti a basso costo e di qualsiasi genere che avvengono durante le dirette sull’app, in particolare nelle ore notturne.

TikTok, cosa accadrà alla piattaforma

Malgrado tutto TikTok resta comunque uno dei social preferiti del momento, con le sue numerosissime possibilità di intrattenimento. Essa offre i contenuti più variegati, da quelli divertenti, a quelli più seri che ci commuovono, a contenuti di tipo informativo verso un determinato argomento e molti altri ancora.

Tuttavia, per tutti coloro che sono entrati in panico con la notizia della definitiva chiusura dell’app, non disperate, perché si tratta a tutti gli effetti di una fake news!

Da anni le fake news girano su Internet senza sosta, allarmando ogni volta un gran numero di persone. A tal proposito tirare un sospiro di sollievo, TikTok continuerà ad essere una delle principali fonti di intrattenimento. Mentre, per tutti coloro che speravano nella sua fine definitiva, potete semplicemente cancellare l’applicazione.