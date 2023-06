Le offerte attivate nel periodo corrente da MediaWorld vogliono rappresentare il giusto compromesso per gli utenti che desiderano accedere ai migliori prodotti, riuscendo altresì a spendere cifre decisamente più basse del normale. Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente, oltretutto non sono previste limitazioni per la localizzazione territoriale.

Andiamo con ordine, prima di tutto la campagna promozionale è attiva praticamente in ogni singolo negozio in Italia, ciò sta a significare che l’utente interessato all’acquisto non deve fare altro che recarsi personalmente nel punto più vicino alla propria residenza, per poi completare a tutti gli effetti l’acquisto. Il risparmio è possibile anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, in questo caso però potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Non perdetevi le offerte Amazon, le potete trovare in esclusiva assoluta iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

MediaWorld, gli sconti del momento sono da pazzi

La campagna promozionale Red Friday di MediaWorld è davvero una meraviglia, rappresenta il giusto spazio su cui fare affidamento, nel momento in cui si fosse effettivamente alla ricerca di uno smartphone di buona qualità, ancora meglio se marchiato Samsung.

I prezzi bassi partono ad esempio dal Galaxy S22, un terminale che ha un costo di soli 599 euro, data comunque la presenza sul mercato da ormai quasi due anni. La spesa sale a 949 euro per il Galaxy Z flip4, un ottimo foldable, oppure 1299 euro per il Galaxy S23 Ultra. Volendo restare nella medesima serie, ma risparmiando un pochino, l’occhio cade su Galaxy S23 a 849 euro, oppure anche Galaxy S23+ a 999 euro. Se volete acquistare da MediaWorld, vi potete collegare all’e-commerce ufficiale.