Apple, i trucchi infallibili per il tuo iPhone contro i truffatori

Se possiedi un iPhone e tieni alla sicurezza dei tuoi dati, ci sono due errori che dovresti assolutamente evitare. Il primo riguarda il Centro di controllo, mentre il secondo riguarda il codice di accesso, entrambi spesso sottovalutati dagli utenti di Apple.

Apple: cosa non fare sul tuo iPhone

Il Centro di controllo dell’iPhone, accessibile con un gesto dall’alto verso il basso dalla parte destra dello schermo, può essere utilizzato per mettere in modalità Aereo il telefono e disattivare il Bluetooth. Questo può essere sfruttato da un ladro per rendere il telefono irrintracciabile. Tuttavia, è possibile impedire l’accesso al Centro di controllo da parte di chiunque non sia stato riconosciuto dal Face ID o non abbia digitato il codice di accesso. Basta andare in Impostazioni > Face ID e codice e disattivare l’interruttore accanto al “Centro di controllo”.

Il secondo errore riguarda il codice di accesso. Molti utenti, per comodità, utilizzano un codice numerico di sei cifre facile da digitare. Tuttavia, un codice facile da digitare può essere facilmente osservato e memorizzato da un ladro. Per aumentare la sicurezza, si può utilizzare un codice alfanumerico, composto da numeri, lettere e simboli. Questa sequenza, inserita con tasti più piccoli su una tastiera intera di iPhone, è più difficile da osservare e memorizzare. Per cambiare il codice di accesso, vai in Impostazioni > Face ID e codice > Modifica il codice, poi tocca Opzione codice e scegli Codice alfanumerico personalizzato.

Questi due passaggi possono sembrare banali, ma possono fare una grande differenza nella protezione del tuo iPhone da potenziali ladri. Ricorda, la sicurezza dei tuoi dati è importante e vale la pena di prendere qualche minuto per configurare correttamente le impostazioni.