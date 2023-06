Netflix ha in serbo davvero tante novità per questi restanti mesi del 2023. Durante l’evento di Tudum 2023, il noto colosso dello streaming ha infatti annunciato l’arrivo ufficiale di numerosi nuovi titoli e la maggior parte di questi sono attesi dai fan da diverso tempo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Netflix, annunciati numerosi titoli in arrivo durante l’evento di Tudum 2023

Durante il noto evento di Tudum 2023, Netflix ha stupito tutti gli utenti con i suoi numerosi annunci. Il colosso dello streaming ha infatti rivelato l’arrivo ufficiale di numerose serie di rilievo. Tra queste, ricordiamo in primis la settima stagione dei ragazzi de Las Encinas, ovvero Elite 7, che debutterà ufficialmente sulla piattaforma il prossimo 20 ottobre 2023.

Per tutti gli amanti della serie con protagonista il serial killer Joe Goldberg, Netflix ha anche annunciato l’arrivo di You 5. Quest’ultima potrebbe essere l’ultima stagione di questa serie avvincente. Dell’universo di La Casa di Carta, poi, arriverà ufficialmente la nuova serie tv dedicata al personaggio di Berlino.

In arrivo anche la quarta stagione della serie tv Emily in Paris. Nel video pubblicato, l’attrice della protagonista ha rivelato che alcune scene della nuova serie saranno girate a Roma. Confermato poi l’arrivo imminente di Bridgerton 3, con tante nuove foto della serie. In arrivo anche la seconda stagione della serie tv Heartstopper. Non mancherà nemmeno il tanto atteso live action di One Piece, di cui è stato pubblicato il trailer ufficiale.

Queste e tante altre novità sono in arrivo sulla nota piattaforma di streaming Netflix e lasceranno a bocca aperta tutti i fan della piattaforma.